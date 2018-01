Celular: usuário escolherá operadora em interurbano No primeiro semestre de 2002, os usuários de telefones celulares poderão escolher o código de uma prestadora de serviço de longa distância para fazer uma ligação interurbana. O código da operadora são os dois dígitos entre o 0 e o código de Discagem Direta à Distância (DDD). A informação é da Assessoria da Imprensa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que explica que a medida é obrigatória e será implementada junto com o início do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nova tecnologia digital de celulares. A Anatel destaca que ainda não existe uma data definida para o início da operação de escolha de código para interurbanos, mas a previsão é julho de 2002. Segundo a Agência, o serviço será igual ao oferecido nos telefones fixos. Os órgãos de defesa do consumidor Fundação Procon-SP e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) não se posicionaram sobre o assunto, pois a Anatel ainda não publicou nenhuma portaria ou regulamentação sobre a nova medida. Vale lembrar que, com a possibilidade de escolha do código de uma prestadora de serviço de longa distância, o consumidor vai poder escolher a operadora que oferece o preço mais baixo.