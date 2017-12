Celulares oferecem auxílio 24 horas Tanto a BCP quanto a Telesp Celular oferecem atendimentos de auxílio relacionados aos mais diversos serviços, como socorro mecânico, chaveiro 24 horas e encanador, até as mais variadas informações cotidianas, como endereços de restaurantes, programação de filmes, previsão do tempo e entrega de flores. Para quem vai adquirir um celular e faz questão deste tipo de comodidade, recomenda-se comparar as tarifas das empresas e prever para quê e por quanto tempo pretende utilizar os serviços. A BCP, por exemplo, oferece este tipo de atendimento a todos os seus clientes. Para receber o auxílio de profissionais especialmente treinados para resolver assuntos emergenciais, basta digitar *123 do celular. Entretanto, é necessário estar na área de cobertura da BCP São Paulo, ou seja, em uma cidade cujo DDD é 011, e pagar R$ 1,20 por minuto utilizado. Segundo a empresa, se o tempo da ligação passar de 1,5 minuto, o atendente retorna a chamada ao cliente, de modo que o gasto total não ultrapasse R$ 1,80. O produto similar da Telesp Celular é o Instant!, acessado pelo cliente a partir do código *7000. A variedade de serviços da Telesp é menor: são 46 tipos, contra 80 da BCP. Porém, os preços podem compensar mais dependendo do tempo que o usuário utilizar o atendimento. Ainda no caso da Telesp, para cada minuto é cobrado R$ 1,58 de taxa de uso além da tarifa usual - que varia de R$ 0,30 a R$ 0,42 (celular pós-pago) e de R$ 0,80 a R$ 1,20 (celular pré-pago). A partir do sexto minuto de uso, a taxa de utilização do serviço não é mais cobrada. Para quem fala 3 minutos, por exemplo, o custo varia entre R$8,34 e R$ 5,64, dependendo do plano de pagamento e horário da chamada.