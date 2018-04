Cemar pede concordata preventiva A Companhia Energética do Maranhão (Cemar), controloda pela PPL Corp., encaminhou hoje um pedido de concordata preventiva. O chairman, presidente e executivo-chefe da PPL, William Hecht, disse que a ação está de acordo com os planos anunciados pela PPL anteriormente de deixar a Cemar. "Essa decisão não causará impacto sobre as estimativas de lucros da PPL previamente anunciadas para 2002, de US$ 3,30 a US$ 3,50 por ação para as operações mais importantes", disse Hecht. Em janeiro deste ano, a PPL anunciou que pretendia dar a baixa contábil de todos os seus investimentos na Cemar, como resultado de seca prolongada, racionamento de energia, clima regulatorial incerto e condições ruins para o mercado de eletricidade no atacado. No mês passado, a PPL anunciou uma proposta para vender sua participação de 90% na Cemar à Franklin Park Energy LLC. Enquanto essa transação está sob revisão pela Aneel, o pedido de concordata foi precipitado por condições impostas sobre a venda pelos credores da Cemar, de acordo com Hecht. "Infelizmente, essas condições deixaram a Cemar sem escolha, a não ser pedir concordata", disse ele.