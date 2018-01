Cemepe aprova conversão de ações A empresa Cemepe aprovou, em assembléia geral extraordinária, a conversão da totalidade das ações preferenciais - PN, sem direito a voto - em ordinárias - ON, com direito a voto. O capital de R$ 23.550.366,68 passa a ser representado por 9.188.947.792 ações ordinárias. A empresa informou que a conversão será compulsória. Os acionistas preferenciais que detinham o papel em 20 de julho, data da primeira publicação do edital de convocação da Assembléia Especial, terão trinta dias para manifestarem o seu direito de dissidência. Eles deverão comparecer à sede da companhia para formalizar o pedido de retirada e comprovar o número de ações que possuem. O valor do reembolso aos portadores de ações preferenciais dissidentes será de R$ 4,80 por mil ações, correspondente ao valor patrimonial em 30 de junho. As ações PN continuarão a ser negociadas na Bovespa. Uma vez encerrado o prazo de dissidência dos acionistas PN, a Bovespa aguardará manifestação da Cemepe quanto a reconsideração ou não da conversão das ações preferenciais em ordinárias e será divulgada nova norma quanto a negociação das ações PN da empresa.