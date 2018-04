Cemex ameaça dar calote de US$ 19 bi A mexicana Cemex, terceira maior fabricante de cimento do mundo, ameaçou dar calote em sua dívida de US$ 19 bilhões se não conseguir repactuar o débito, disse a companhia à SEC (a CVM norte-americana). Com instalações em 50 países, a empresa disse que espera economizar US$ 700 milhões cortando 10% de sua força de trabalho.