Cemig: 600 mil podem pagar sobretaxa Segundo o assessor de relações com investidores da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), Luiz Fernando Rolla, a primeira estimativa da empresa aponta que cerca de 600 mil consumidores estarão sujeitos à aplicação de sobretaxa nas contas de energia a partir deste mês. No entanto, Luiz Fernando diz que os números não são definitivos, uma vez que ainda não foram realizadas todas as leituras no Estado. Pela resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGCE), no lançamento o plano de racionamento, o pagamento dos bônus para os consumidores que conseguirem redução acima da meta estipulada seria feito com recursos provenientes do pagamento das tarifas adicionais. "Já sabemos que o dinheiro arrecadado não seria suficiente para cobrir o pagamento dos bônus", revelou, sem informar o número de clientes que seriam beneficiados com o recebimento do benefício.