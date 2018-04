Cemig compra usinas eólicas no Ceará A Cemig vai pagar R$ 213 milhões por uma participação de 49% em três parques eólicos no Ceará. As centrais são as de Praia do Morgado (28,8 MW e entrada em operação neste mês), Parajuru (28,8 MW e início em março) e Volta do Rio (42,0 MW e estreia em maio).