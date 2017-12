Cemig diz estar otimista após termos do novo modelo elétrico O diretor de Finanças e Participações da Cemig, Flávio Decat de Moura, disse estar "otimista" com os termos do novo modelo do setor elétrico apresentado ontem pelo governo federal. Moura considerou especialmente importante a separação dos leilões de energia velha e nova, começando já a partir do próximo ano. Para Decat, a permissão para que as geradoras comercializem a energia tanto no mercado regulado quanto o livre "será positiva para a Cemig, pois irá permitir preços mais baixos". Moura considerou ainda que grande parte das propostas terá que ser aperfeiçoada quando for encaminhada ao Congresso Nacional. Para ele, o principal ponto a ser melhorado refere-se à obrigatoriedade de contratação de 100% da energia distribuída, em contratos com prazos não inferiores a cinco anos. "A obrigação de contratação de 100% da energia traz um peso para as distribuidoras, que são obrigadas a acertar a demanda com antecedência e isto é muito difícil", diz. Ele avalia que o mecanismo dos leilões irá permitir que os consumidores comprem energia mais barata nos contratos de cinco anos e prefiram os prazos de três anos para um ajuste fino, no caso de o valor contratado nos períodos mais longos não sejam suficientes para suprir a demanda. O governo anuncia o novo modelo: » Governo Lula anuncia o novo modelo do setor elétrico » Apagões são página virada, anuncia Lula » Novo modelo estanca explosão tarifária, promete Dilma » Diretores da Aneel não comparecem ao lançamento » Ministério divulga textos das MPs do novo modelo do setor Analistas e empresários comentam o novo modelo (e muitas criticam): » Novo modelo não trata do investimento privado, diz Mendonça de Barros » Setor elétrico preocupa, diz presidente da Coteminas O governo rebate as críticas e defende seu modelo: » Novo modelo não é centralizador, rebate Dilma, na TV » Governo não quer privatizar Eletrobrás, diz Dilma