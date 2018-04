Cemig indenizará quem teve aparelhos queimados A Cemig, distribuidora de energia que atende o Estado de Minas Gerais, irá cumprir resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que garante o reembolso a consumidores com aparelhos eletroeletrônicos danificados devido à falta de energia. Por causa do blecaute de ontem, que atingiu 10 Estados brasileiros, a companhia anunciou que irá indenizar os clientes que comprovarem danos em equipamentos elétricos. Para isso, o usuário deverá apresentar um laudo técnico de uma das oficinas credenciadas pela estatal comprovando que o defeito foi causado pelo apagão. Após adquirir o laudo, o cliente deve comparecer a qualquer agência de atendimento apresentando a conta de luz e a carteira de identidade. O laudo técnico das oficinas cadastradas não será questionado pela companhia. Em caso de perda total nos aparelhos, a companhia irá ressarcir o cliente. Mas, se o defeito puder ser consertado, a empresa arca com as despesas. O blecaute de ontem, causado pelo rompimento de um cabo na linha de transmissão de Ilha Solteira a Araraquara, atingiu os consumidores da Cemig por volta das 13h35. De acordo com a empresa, o restabelecimento da carga de energia estava concluído por volta das 15h de ontem. Porém, a recomposição total do sistema só ocorreu por volta das 19h nos 774 municípios atendidos pela Cemig.