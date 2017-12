Cemig lançará ADR nível II em 2001 O consultor da área de Relações com Investidores da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), José Geraldo Valadares Lembi, confirmou hoje que a empresa irá lançar American Depoistary Receipts (ADR) nível II, no mercado americano, a partir de fevereiro de 2001. Esses recibos, lastreados em ações brasileiras da Cemig, poderão ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). A empresa está finalizando os balanços de acordo com as regras exigidas pelos mercados americanos e já concluiu os dados referentes aos anos de 97, 98, 99 e primeiro semestre de 2000 e deverá encaminhar até o final de dezembro ou início de janeiro todo o processo à Security and Exchange Comission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) americana, para aguardar a aprovação. Isso deverá ocorrer, segundo Lembi, em no máximo 30 dias após o envio do processo. "Vamos concluir o balanço até setembro de 2000", disse.