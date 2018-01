Cemig pedirá empréstimo externo de US$ 115 milhões O superintendente de Relações com Investidores da Cemig, Luiz Fernando Rolla, afirmou que a empresa pretende pedir um empréstimo externo de US$ 115 milhões, com o objetivo de rolar parte do endividamento que, de acordo com o balanço do terceiro trimestre de 2001, chegou a um patamar de R$ 2,480 bilhões. Deste montante, 54% são em moeda estrangeira e 46% em reais. Do total em moeda estrangeira, 26% são de vencimentos em curto prazo. A companhia já iniciou a fase de distribuição de cartas-convite às diversas instituições financeiras que tenham intenção de participar da concorrência. Entre estas estariam o Banco do Brasil, Unibanco e Bradesco. De acordo com o superintendente de Relações com Investidores, a expectativa é de que a operação esteja concluída até o final do primeiro trimestre, para que a companhia consiga rolar "pelo maior prazo possível", dívidas vencidas no quarto trimestre de 2002 e também nos primeiros três meses deste ano. Será vencedora da concorrência a instituição que conseguir apresentar o maior prazo e o menor custo de captação. Rolla esclarece que a operação não seguirá os moldes das captações externas com emissão de títulos, mas tem como parâmetros os termos da resolução 4131 do Banco Central. Por esta lei, a Cemig tem autorização para pedir até US$ 200 milhões no exterior.