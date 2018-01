Cemig reajusta tarifas O governo mineiro definiu novo reajuste de tarifas de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Depois da discussão com órgãos de defesa do consumidor e de dois estudos apresentados pela empresa, o governo decidiu isentar do reajuste os consumidores que usam até 90 quilowatts (kW). Para aqueles que consomem entre 90 kW e 180 kW, o reajuste será de 6%. Consumo acima de 180 kW tem tarifa 12,02% mai cara. O reajuste de 12,23% para a Cemig foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 9 de abril último. Conforme o presidente da empresa, Djalma Morais, a Cemig e o Estado irão arcar juntos com os subsídios concedidos para a população de baixa renda. As novas tarifas passam a vigorar hoje.