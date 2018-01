Cenário agrícola para 2007 é positivo, diz ex-ministro O cenário para o setor agrícola em 2007 é muito positivo, segundo avalia o ex-ministro da agricultura e coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. "Atravessamos o fundo do poço e o horizonte é de melhoria a partir de 2007", disse ele em entrevista após palestra no 8º Congresso de Agribusiness, que está sendo realizado nesta segunda-feira no Rio. Segundo ele, a perspectiva de melhoria é conseqüência da redução do estoque mundial de trigo e milho, com aumento de preços desses produtos. Rodrigues explica que essa redução de estoques tem efeito em muitos produtos agrícolas e está por trás da recente valorização nos preços das commodities do setor. Além disso, de acordo com ele, o custo dessa safra será menor para o produtor do que nos últimos dois anos. "A safra deste ano (2007) é mais barata por causa da questão cambial", disse. Rodrigues explicou que os agricultores estão plantando a safra 2007 com dólar a R$ 2,20 e não há expectativa de maior valorização do real, ou seja, na colheita o dólar estará na mesma cotação ou até mais alto. Nas safras anteriores, segundo ele, o produtor tinha um custo "x" em dólar no plantio e, na colheita, a moeda americana estava mais desvalorizada, com prejuízo para o agricultor. Ele explica que cerca de 50% dos fertilizantes são importados, assim como grande parte dos defensivos e componentes das máquinas agrícolas. Rodrigues também acredita em cenário positivo em 2007 para a chamada agroenergia, que inclui a produção de etanol e biodiesel, e que segundo ele, é "o novo paradigma agrícola mundial". Para ele é uma "falácia" acreditar que a produção de combustíveis agrícolas reduzirá a produção de alimentos. No caso do Brasil, o argumento é que, com os atuais 3 milhões de hectares cultivados com cana-de-açúcar, têm sido produzidos cerca de 16 bilhões de litros de álcool ao ano. Em 10 anos, segundo ele, essa produção aumentará em 12 bilhões de litros a cada ano e serão cerca de 5 milhões de ha cultivados com cana-de-açúcar para etanol. "Isso não é nenhum problema para nós, dos 220 milhões de hectares de pastagens que temos hoje, 90 milhões de hectares podem ser cultivados sem a derrubada de uma árvore", disse. Segundo Rodrigues, a expectativa é de elevado crescimento da produtividade da cana-de-açúcar nos próximos anos, o que possibilitará elevar a produção de álcool sem exigência de grandes aumentos de área cultivada. Tecnologia O ex-ministro informou também que a Empresa de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) deverá criar Sociedades de Propósitos Específicos para garantir pesquisas tecnológicas. Ele explicou que "a tecnologia é a alavanca da competitividade" e, ainda que o Brasil esteja muito avançado em termos de pesquisas agropecuárias, é preciso permanecer na ponta do processo "para não perder dinamismo". Segundo ele, o Estado brasileiro não está sendo capaz de atender às demandas de avanços tecnológicos e o País não deve deixar de ser referência nessa área. O objetivo da Embrapa,explicou Rodrigues, é possibilitar investimentos de pessoas físicas e jurídicas nessas pesquisas. Como exemplo, ele citou que uma pesquisa na melhoria da cana-de-açúcar poderá ter pessoas ou empresas como sócias. Concluído o processo, esses parceiros investidores terão o retorno em royalties. "É uma sociedade em que a ciência pode dar lucro, é uma espécie de Parceria Público Privada na ciência", afirmou. Segundo Rodrigues, a iniciativa é permitida pela Lei de Inovações de 2004 e há uma série de questões institucionais sendo resolvidas, mas no ano que vem essas sociedades já poderão estar em funcionamento. Subsídios Rodrigues apresentou dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que mostram que o Brasil tem apenas 3% do Produto Interno Bruto (PIB) agrícola subsidiado e é dos países do mundo que menos subsidiam a agricultura, perdendo apenas para a Nova Zelândia, onde os subsídios não ultrapassam 2% do PIB. Segundo ele, o mesmo estudo aponta que a União Européia tem o equivalente a 34% do PIB agrícola subsidiados e, no Japão, os subsídios chegam a 58%. Apesar dessas disparidades, segundo Rodrigues, o Brasil tem um enorme potencial no segmento agrícola, mas precisa cuidar da política de renda no campo; investir em infra-estrutura e logística e cuidar mais da defesa sanitária, com melhores condições de rastreabilidade e certificação. É preciso também, segundo ele, tratar das negociações internacionais - inclusive por causa da questão dos subsídios - e do respeito aos contratos.