Cenário ainda projeta inflação acima da meta, diz ata do Copom As perspectivas de queda da inflação fizeram com que os diretores do Banco Central optassem em manter em 26,5% a meta da taxa Selic (a taxa básica dos juros) na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Entretanto, os riscos de concretização de trajetórias de queda da inflação mais "favoráveis" forçaram os diretores a adotarem o viés de alta. De acordo com a ata da reunião do Copom da semana passada, divulgada hoje pelo BC, os diretores admitem que a inflação projetada para este ano no cenário básico, utilizado pelo próprio BC, está acima da meta ajustada de 8,5%. Mas destacam que as perspectivas para a queda da inflação a partir do segundo trimestre do ano são positivas. "O Copom avalia que a política monetária está sendo capaz de trazer a inflação para uma trajetória compatível com aquela delineada na Carta Aberta ao Ministério da Fazenda já a partir do segundo trimestre deste ano", argumentam os diretores, segundo mostra a ata. Também é destacado no texto da ata que ainda é cedo para avaliar "em sua plenitude" o efeito das ações de política monetária implementadas nos últimos meses . "Nesse sentido, cenários alternativos foram avaliados pelo Copom, que resultam em trajetórias de inflação que se aproximam da meta ajustada em 2003. Em função disso, o Copom decidiu manter a taxa Selic inalterada em 26,5%", justificam. Riscos consideráveis Sobre a adoção do viés de alta, a ata do Copom destaca que os diretores do BC vêem ainda riscos "consideráveis" para a concretização de trajetórias de queda da inflação mais favoráveis. Entre os riscos, destaque para o início da guerra no Iraque. "Há dúvidas sobre a velocidade da queda da inflação e a extensão da inércia inflacionária", afirmam também os diretores. "Quedas mais lentas da inflação podem interromper o processo de convergência da inflação às suas metas, à medida que reajustes futuros de preços e salários podem se basear na inflação acumulada, e não na inflação corrente esperada. Diante disso, o Copom resolveu adotar o viés de alta", explicam os diretores do BC na ata. Mudar meta seria prematuro A elevação da inflação dos chamados preços administrados por contrato ou monitorados pelo governo poderá forçar o Banco Central a elevar em 1 ponto porcentual a meta ajustada de 8,5% de inflação de 2003. Os diretores do BC, ressaltam entretanto, que seria prematuro fazer essa modificação agora, mesmo considerando que a metodologia prevista pelo presidente do BC, Henrique Meirelles, na definição da meta ajustada do ano considera essa faculdade. "O Copom julga prematuro modificar a meta ajustada tendo em vista a alta volatilidade do preço internacional do petróleo e a conveniência de se esperar por uma melhor definição sobre as revisões tarifárias que impactam os preços administrados", explicam os diretores do BC na ata da reunião do Comitê da semana passada. Em face do registrado no primeiro bimestre do ano, os integrantes do Copom elevaram em 0,9 ponto porcentual a projeção para a inflação dos preços administrados, que incluem, por exemplo, as tarifas de energia elétrica e telefonia. Com isso, a estimativa do BC agora para a inflação desse conjunto de preços é de 16,8% este ano. "De acordo com essa nova projeção, o efeito primário do choque de preços administrados por contrato e monitorados foi reestimado, o que implicaria uma elevação da meta ajustada em 1 p.p., de acordo com a metodologia já prevista na Carta Aberta do presidente do Banco Central ao ministro da Fazenda", explicam os diretores na ata. Projeção para gasolina sobe de 8% para 12,4% O Copom elevou de 8% para 12,4% sua estimativa para o reajuste de preços da gasolina este ano. Apesar da elevação, os integrantes do Comitê ressaltam na ata da reunião da semana passada, que, diante dos reajustes verificados em fevereiro, o preço da gasolina deverá ficar estável até o final do ano. Os diretores do BC também elevaram de 27,1% para 27,5% a projeção para o reajuste das tarifas de energia elétrica residencial para 2003. A inflação registrada até agora em 2003 fez com que os diretores do BC elevassem em 0,9 ponto porcentual a projeção para a inflação dos preços administrados por contrato ou monitorados este ano para 16,8%. "O aumento de 0,9 p.p. desde a reunião de fevereiro do Copom deve-se, quase que exclusivamente, à inflação já ocorrida", explicam os diretores do BC na ata divulgada hoje. Os diretores destacam que desses 16,8% projetados, 6,6% já ocorreram nos dois primeiros meses do ano. Para 2004 o Copom também elevou de 8,7% para 9% sua perspectivas de inflação para os preços administrados. Núcleo da inflação O recuo para 1% do chamado núcleo de inflação em fevereiro confirma, na opinião dos diretores do Banco Central, a tendência de queda da inflação. "O núcleo de inflação, calculado por exclusão dos preços administrados e monitorados e dos alimentos no domicílio recuou para 1% em fevereiro, confirmando tendência de desaceleração observada a partir de dezembro, mas ainda em níveis superiores aos observados nos três primeiros trimestres de 2002", explicam os diretores no texto da ata. Nos últimos 12 meses a variação acumulada do núcleo de inflação foi de 9,4%. Pelo chamado "método de médias aparadas", o núcleo de inflação de fevereiro foi de 0,9%, conforme destacado na ata da Copom. Esse porcentual é inferior ao registrado em dezembro de 2002 (1,4%), mas acima dos níveis observados nos três primeiros trimestres de 2002. Nos últimos 12 meses, o núcleo de inflação calculado por esse modelo acumulou uma alta de 10,1%. Os integrantes do Copom destacam ainda que o núcleo de inflação do IPC-BR, que é calculado pelo método de médias aparadas simétricas, também registrou uma alta de 0,9% no mês passado. No acumulado em 12 meses, esse núcleo acumulou uma variação de 9,9%. Sinais de desaceleração A atividade econômica brasileira continua apresentado sinais de desaceleração, na avaliação do Copom. "O produto da indústria de transformação caiu 0,2% em janeiro", destacam os diretores do BC no texto da ata da reunião do Copom da semana passada, divulgada esta manhã. Apesar disso, os diretores frisam que pelo lado das transações correntes, o resultado obtido no primeiro bimestre reforça a confiança do BC de que o processo de ajuste das contas externas brasileiras está se consolidando. "Na conta de capital, há sinais de melhora, com anúncios de novas captações, em sua maioria de prazos inferiores a um ano", destacam os diretores. A recuperação das taxas de rolagem dos títulos brasileiros emitidos no exterior também é ressaltada pelos diretores do BC na ata, já que, na avaliação do Copom, essa recuperação contribuiu para a geração de fluxos cambiais negativos nos primeiros dias de março. Diminui volatilidade do dólar Para os diretores do BC houve uma "melhora significativa" dos mercados financeiros entre as reuniões do Copom de fevereiro e março, com destaque para a queda do risco-país, queda da volatilidade do dólar norte-americano, e aumento da demanda por títulos públicos. Os sinais de queda de inflação também são destacados pelos diretores do BC. Um dos elementos ressaltados na ata é a queda da média das projeções de inflação feitas pelo mercado e captadas pelo BC semanalmente. "A mediana das expectativas do mercado para o IPCA em 2003 interrompeu a trajetória de alta observada por sete semanas consecutivas e recuou para 12,3% na véspera da reunião do Copom", afirmam os diretores do BC na ata. Essa expectativa do mercado já incorpora, segundo os diretores do BC, os resultados da inflação dos dois primeiros meses do ano, que foram altos e fortemente afetados por elevações nos preços administrados e monitorados. Já a expectativa do mercado para o IPCA acumulado nos próximos 12 meses caiu de 10,7% para 9,7% entre as duas últimas reuniões do Copom, conforme destacado na ata. "O foco na inflação à frente é importante, pois acentua a percepção de trajetória declinante para a inflação. A política monetária preocupa-se com a trajetória futura da inflação", afirmam os diretores.