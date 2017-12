Cenário aponta para crescimento econômico, acredita Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o cenário desenhado para 2004 mostra uma "combinação histórica inédita" para o crescimento econômico do País. "Temos um processo de juros declinante e sem retrocesso, estabilidade de preços, melhora estrutural da balança comercial, expansão de crédito e um horizonte internacional também favorável", comentou o presidente durante discurso em solenidade na sede da Caixa Econômica Federal. Na avaliação do presidente, essa combinação de fatores positivos não se deu por acaso. "Trabalhamos metodicamente para isso", disse. O presidente ainda fez um elogio ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que acompanhava a solenidade. Lula elogiou a "paciência do médico" que soube tratar do "doente terminal", chamado Brasil. Para Lula, a equipe de governo trabalhou ao longo de 2003 como um time de futebol, que já conseguiu marcar dois gols no início da partida. "Agora é o momento do técnico dizer: vamos para o ataque que dá para fazer mais gols", comparou. Lula também mostrou-se bastante feliz com o fato de que o governo encerrará o ano tendo liberado todos os R$ 1,4 bilhão destinados no Orçamento para o setor de saneamento. Um milhão de contas O presidente comemorou o fato da Caixa Econômica Federal ter alcançado, antes do final do ano, o patamar de um milhão de contas simplificadas lançadas no País. "Há seis meses atrás, eu duvido que tivesse alguém no Brasil, entendido de bancos, que imaginasse que fôssemos chegar a um milhão de contas", provocou. "Estamos atendendo exatamente o povo que a gente queria atender", comemorou o presidente. Durante a solenidade, o presidente da Caixa, Jorge Mattoso, entregou uma placa comemorativa à Jacirene de Deus, que foi a correntista de número um milhão da conta simplificada.