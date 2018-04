Cenário de riscos menores justifica divisão do Copom Parte dos diretores do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, reunidos na última semana, defendeu que a contribuição das importações para o controle da inflação poderá ser maior do que a inicialmente contemplada. Com base nisso, defenderam um corte de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, a Selic. A maioria do Copom, contudo, avaliou que o cenário macroeconômico de crescimento robusto da demanda e da atividade, aliado às incertezas do impacto dos recentes cortes do juro, justificariam a manutenção do ritmo de corte de 0,25 ponto. As avaliações constam da ata da última reunião do Copom divulgada nesta quinta-feira, 26. Na ocasião, o comitê decidiu, por 4 votos a 3, cortar a Selic em 0,25 ponto para 12,5% ao ano. No documento, os diretores reiteraram a necessidade de que a política monetária seja conduzida com "parcimônia" e voltaram a frisar que parte importante dos cortes de juros promovidos nos últimos meses ainda não se refletiu no nível de atividade. Inflação "Dessa forma, a avaliação de decisões alternativas de política monetária deve concentrar-se necessariamente na análise do cenário prospectivo para a inflação e nos riscos a ele associados, em vez de privilegiar os valores correntes observados para essa variável", notou o Copom. As decisões sobre a taxa Selic têm como objetivo o controle da inflação, dentro do sistema de metas. Com juros mais altos, a demanda fica reprimida e a tendência é a queda dos preços. Com o controle da inflação, a tendência, portanto, é de queda dos juros. A política monetária tem sido eficiente no controle da inflação. Neste ano, a meta é de 4,5%, com margem de oscilação de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A última pesquisa Focus do Banco Central aponta que uma expectativa dos analistas de que a inflação fique em 3,78% em 2006. Ou seja, abaixo do centro da meta de inflação, mas dentro da margem de oscilação. Os diretores do Copom informaram, ainda, que a projeção do BC para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007, com base em cenário que leva em conta taxas de câmbio e de juros estáveis, sofreu ligeira elevação, mas permanece abaixo da meta. No relatório de inflação, divulgado no final de março, a projeção era de 3,8%. O cenário considera também o cumprimento da meta de superávit primário (economia do governo para pagar os juros da dívida) de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) tanto em 2007 como em 2008, mas levando em conta a possibilidade de ela ser reduzida em 0,45 ponto porcentual em virtude do Programa Piloto de Investimentos (PPI). PIB novo O BC também reduziu a estimativa de reajuste dos preços administrados em 2007, de 4,5% para 4,2%. A ata foi a primeira divulgada após a revisão para cima do crescimento do País pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Dentre outras modificações importantes, destaca-se o substancial recuo da taxa de investimento", comentou o BC. "O novo conjunto de dados também sugere que a economia, pelo menos nos períodos mais recentes, poderia estar utilizando seus fatores de produção de forma mais eficiente." Os diretores destacaram também a ampliação do setor de serviços na composição do PIB, "o que aproxima o perfil da economia brasileira do observado em outras importantes economias". EUA A ata destacou que não se pode descartar a possibilidade de desaceleração mais forte da economia dos Estados Unidos do que o esperado. Pelo texto, os potenciais desdobramentos de uma desaceleração mais forte da atividade econômica dos Estados Unidos sobre a economia global também não podem ser desconsiderados. "Por outro lado, a economia e os preços de ativos brasileiros têm mostrado notável resistência frente às oscilações de sentimento nos mercados financeiros internacionais, graças à melhora de fundamentos observada nos últimos anos, e ao comportamento bastante benigno dos preços das exportações", diz o documento. Além da resistência às oscilações de sentimento nos mercados internacionais, o documento divulgado pelo BC destaca que a economia brasileira "encontra-se em um ciclo de crescimento com estabilidade de preços". Por estes motivos, o Copom manteve a avaliação de que o cenário internacional permanece favorável. O Copom voltará a se reunir em 5 e 6 de junho para deliberar sobre o juro. Será a primeira reunião do novo diretor de Política Monetária, Mário Torós, que substituirá Rodrigo Azevedo, economista considerado conservador por analistas. (com Gustavo Freire e Fabio Graner, da Agência Estado) Matéria alterada às 13h07 para acréscimo de informações