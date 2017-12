Cenário econômico favorece negócios O mercado financeiro começou o dia atento às notícias do caso Eduardo Jorge. No período da manhã, o dólar chegou a subir 0,11%, sendo negociado a R$ 1,8060. Os investidores preferiram adotar uma postura de cautela, esperando por novas notícias em relação à essa questão política. À tarde, porém, o fluxo cambial positivo fez com que a queda fosse revertida e a moeda norte-americana terminou o dia em baixa de 0,06%, em R$ 1,8030. De acordo com operadores, o mercado de câmbio retomou a tendência de queda que vinha sendo traçada desde a semana passada. Bolsa fecha em alta de 1,02% e volume de negócios de R$ 765 milhões O mercado acionário doméstico tentou acompanhar a disparada da Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia - alta de 3,62%. A Nasdaq se animou com o lucro da Yahoo! no segundo trimestre - US$ 65 milhões - e com a compra da PaineWebber pelo grupo suíço UBS. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,53%. Um dos limitadores para uma alta maior na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) foi o comportamento ruim das preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras - queda de 1,76%. Também entre os investidores do mercado de ações permanecem dúvidas sobre o desenrolar do caso Eduardo Jorge. De acordo com operadores, não é possível dizer ainda que o mercado retomou o otimismo. Juros ficam estáveis O mercado de juros viveu um dia de sobe e desce, até fechar no zero a zero em relação a ontem. A parte da manhã foi pior, quando os negócios ainda refletiam o comportamento negativo da terça-feira. Ontem títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, fecharam em 18,56% ao ano. Na véspera, tinham sido vendidos a 18,33% ao ano. Hoje ficaram no patamar de 18,58%. Os investidores se perguntam até onde vai o caso Eduardo Jorge, se chegará a comprometer o Planalto ou se o caso será abafado. Do outro lado, mesmo o aumento dos combustíveis, anunciado hoje (veja mais informações no link abaixo), as previsões de inflação anual não foram afetadas. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (Fipe) manteve sua perspectiva em 4,5% para 2000. Trata-se de mais um indício de que os fundamentos econômicos do Brasil continuam positivos. Diante disso e da possibilidade de o quadro político melhorar, os investidores preferiram não se arriscar muito pagando papéis com juros altos, que poderão vir a cair. De qualquer forma, estão mais cautelosos.