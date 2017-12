Cenário externo influencia Bovespa Com juros em queda, dólar em baixa e inflação sob controle, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tenta reagir às quedas das bolsas norte-americanas. Há pouco, a Bolsa estava com pequena alta de 0,27%. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis de empresas do setor de tecnologia nos EUA - operava em queda de 1,95%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - registrava baixa de 1,05%. Como os investidores estrangeiros participam do mercado acionário brasileiro, quedas expressivas nas bolsas norte-americanas têm reflexos diretos no Brasil. Os investidores vendem seus papéis aqui para cobrir prejuízos no mercado externo. A venda das ações puxa a cotação dos papéis para baixo. Em relação ao mercado interno, os investidores ainda manifestam cautela com a questão política a respeito da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. O temor dos investidores continua sendo o envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso com a questão pois, caso isso fosse comprovado, a credibilidade da economia brasileira ficaria comprometida.