Cenário externo influencia Bovespa O preço das ações mais negociadas na Nasdaq - bolsa que mede a valorização dos papéis do setor de tecnologia e Internet - despencaram nessa manhã. O índice chegou a cair 3% no pior momento da primeira parte do pregão. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) absorveu, em parte, essa tendência de baixa e há pouco registrava queda de 0,33%. A queda não foi mais expressiva devido ao comportamento de Petrobras. Depois de cair mais de 4% ontem, o papel de maior peso no Ibovespa - índice que mede a valorização das empresas mais negociadas na Bovespa - entrou no período da tarde com alta de 0,3%. Contudo, operadores consideram que, enquanto não terminar o leilão das ações do governo, o preço dessas ações continuará oscilando muito. Hoje, pela manhã, a tendência de alta do papel segurou uma queda maior do Índice. Dólar e juros estáveis No mercado de câmbio, o preço da moeda norte-americana continua estável, com as cotações registrando pequenas oscilações e volume de transações dentro do normal. O patamar de R$ 1,80 continua sendo avaliado como ideal pelo mercado, pois não encarece o preço dos produtos brasileiros, o que prejudicaria o saldo da balança comercial. Porém, o "piso" do dólar esteve mais próximo de R$ 1,79 nos últimos dias porque as entradas de moeda norte-americana intensificaram-se ainda mais. E a perspectiva é de que sigam assim pelas próximas semanas quando, segundo contas do mercado, estaria ingressando cerca de US$ 1 bilhão. No início da tarde, o dólar comercial era cotado a R$ 1,7930 na ponta de venda. Os juros continuam estáveis, já que as taxas negociadas pelo mercado já estão mais adaptadas à nova taxa básica de juros - Selic - de 16,5% ao ano. Há pouco, contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,76% ao ano. Ontem fecharam a 17,80% ao ano.