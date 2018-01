Cenário externo piora O mercado financeiro está passando por um momento de deterioração das expectativas. O motivo principal é sem dúvida a discussão do novo patamar de juros para os Estados Unidos. O Banco Central norte-americano (FED) define no próximo dia 16 qual é a nova taxa. Que haverá um aumento dos juros, ninguém discute. O FED tem mostrado firmeza na intenção de impedir que o aquecimento da economia do País favoreça uma alta da inflação. E a maioria dos indicadores econômicos estão mostrando que a economia norte-americana está muito aquecida de fato, e com algumas pressões de preços aparecendo nos custos da mão-de-obra. Portanto, não faltam motivos para uma nova elevação de juros, que será a sexta em menos de um ano. A dúvida, no entanto, é com relação ao patamar desta elevação. Há poucos dias, os analistas concentravam suas apostas num aumento de 0,25 ponto percentual. Agora, as expectativas estão mais próximas de um aumento de 0,5 ponto percentual, o que elevaria a taxa básica dos Estados Unidos para 6,5% ao ano. Por conta desta mudança de expectativa, os mercados financeiros estão ajustando seus preços.