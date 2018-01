Cenário externo se agrava e mercado reage As bolsas norte-americanas abriram em queda nesta quinta-feira. Pouco depois da abertura, às 10h38, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em baixa de 0,16%. A Nasdaq, bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - recua 0,47%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanha a queda e chegou ao patamar mínimo do dia, em 34.793 pontos, em queda de 1,33%. O dólar comercial opera em alta de 0,67%, cotado a R$ 2,2550. A tensão com a perspectiva de as taxas de juro subirem nos EUA, acompanhada da elevação de 0,25 ponto porcentual no juro europeu - o qual o presidente do Banco Central sugeriu ainda não ser suficiente - e das inesperadas elevações de juro na Coréia do Sul e na Índia, devem continuar incomodando os investidores ao longo do dia. Na Ásia, tais preocupações produziram perdas de 3% na Bolsa de Tóquio. A Bolsa da Coréia do Sul caiu mais de 2% com a alta de 0,25 ponto porcentual no juro de referência, porque a medida não era esperada. A Índia anunciou na manhã de hoje a elevação também inesperada da taxa de referência, de 0,25 ponto porcentual. A Índia enfrenta sério problema de saída de investidores e no atual momento é o país mais atingido pela turbulência. Nas últimas três semanas, os fundos estrangeiros sacaram US$ 2,7 bilhões da bolsa. Com a alta do juro, o governo do país pretende segurar a saída de recursos. Ata e inflação No mercado interno, o dia começou com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 15,75% para 15,25% ao ano. O documento mostrou que, mesmo reconhecendo que a volatilidade internacional gera incertezas em relação à inflação futura, o BC continua considerando esse quadro como transitório. A ata do Copom trouxe como novidade em relação ao documento anterior justamente a análise do cenário externo. O Copom diz que "é forçoso reconhecer que o aumento recente na volatilidade nos mercados financeiros internacionais) gerou uma elevação na incerteza em relação ao comportamento futuro da inflação". E afirma também que, na eventualidade de se verificar "uma exacerbação dos riscos", a política monetária "será prontamente adequada às circunstâncias". Ou seja, os juros poderiam deixar de cair ou o ritmo dessa queda no futuro poderia ser menor. O petróleo foi citado como outra preocupação, com preços em patamares elevados e excessivamente voláteis. A palavra "parcimônia" (em relação à política monetária), introduzida na ata anterior, foi repetida no texto divulgado hoje. Contudo, ficou claro que o Copom tem uma visão menos pessimista em relação ao cenário externo. De acordo com o texto, as causas principais da instabilidade externa têm "caráter transitório", ao mesmo tempo em que destaca os "sólidos fundamentos da economia brasileira". Ou seja, o documento veio dentro do conservadorismo esperado pelo mercado, mas não tão pesado quanto poderiam imaginar alguns. A divulgação do Índice de preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, de maio foi uma boa notícia e ajudou a tranqüilizar o mercado. O Índice ficou em 0,10%, ante 0,21% em abril, sendo a queda no preço do álcool (-11,06%) o principal fator responsável pela baixa do resultado geral. Em 12 meses, o IPCA está em 4,23%, abaixo da meta de 4,50%. É a primeira vez, neste ano, que a inflação acumulada em 12 meses fica abaixo da meta fixada para o ano.