Cenário favorável estimula queda do dólar; moeda rompe R$ 2,60 Por volta das 15h, o dólar comercial rompeu o patamar de R$ 2,60 e recuou para a mínima doa dia até este horário, em R$ 2,5980, o que significa uma queda de 1,07% em relação aos últimos negócios de ontem. Caso esta queda se sustente, será a nona baixa consecutiva do dólar em relação ao real. O cenário favorável como um todo - petróleo e risco Brasil (taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País) em queda, e títulos da dívida brasileira e Bolsas em Nova York em alta - estimula a redução de posições compradas em dólar pelas tesourarias de bancos, afirmaram operadores consultados. O fluxo de entrada está ligeiramente positivo e não há notícia que sustente a recuperação do dólar nem sinal da volta do Banco Central ao mercado de câmbio.