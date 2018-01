Cenário favorável para fundos agrícolas A estabilidade do câmbio e dos juros está levando os gestores dos fundos de derivativos a olhar com especial atenção os contratos de ativos agropecuários na BM&F, ainda que o movimento de recursos continue bastante tímido. O motivo é a natureza mais volátil desse mercado, onde os gestores encontram a possibilidade de obter maior rentabilidade, porém com grau de risco mais elevado. Apesar de não haver ainda migração de investimentos expressiva para o segmento, parte dos bancos e corretoras já está se estruturando para montar fundos de derivativos com maior participação de agropecuários ou mesmo fundos puros desse setor. É o caso do Fundo Verde da corretora Hedging-Griffo. Trata-se de um derivativo clássico sobre juros e câmbio, que busca no mercado agrícola oportunidades pontuais para maximizar sua rentabilidade. No ano passado, foi o fundo mais rentável do mercado, com ganho de 135,70%. No acumulado deste ano, o Verde já acumula ganho de 13,91%. Veja em matéria a seguir que, apesar de maior atratividade dos fundos agrícolas, esse mercado ainda não um bom fluxo de negócios.