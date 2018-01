Cenário financeiro: juros sobem O mercado financeiro teve mais um dia de nervosismo, com as tensões localizadas no segmento de juros. As instituições financeiras exigiram do governo juros maiores para comprar títulos públicos. E depois do leilão, na parte da tarde, as taxas subiram ainda mais. Os títulos vendidos hoje, LTN (Letras do Tesouro Nacional) de 364 dias, pagaram taxas médias de 20,29% ao ano. No leilão da semana passada, a taxa média para o mesmo período foi da ordem de 20,19% ao ano. E no final do dia, o mesmo título do leilão já pagava juro de 20,85% ao ano. Os mercados futuros também subiram, especialmente nos meses com maior volume de negócios. O compradores de títulos - leia-se instituições financeiras - estão exigindo taxas mais altas diante das instabilidades do mercado nacional e internacional. O mercado de juros está nervoso com a possibilidade de o governo dos Estados Unidos subir sua taxa de juros em maio, de 6% ao ano para até 6,5% ao ano. Os analistas dos bancos, que fixam a taxa a ser pedida na venda dos títulos públicos, sabem que uma alta dos juros nos EUA pode obrigar o governo brasileiro a manter ou subir os juros internos, para atrair capitais externos. Esta pressão sobre os juros deve redobrar a cautela do investidor. As taxas prefixadas estão elevadas, mas nada garante que tenham parado de subir. Para acompanhar o mercado, o mais seguro é ficar nos títulos ou fundos de investimento pós-fixados (tipo DI). Bolsas recuam e fecham em queda A Bolsa de Valores de São Paulo fechou quase estável, com queda de 0,08%. A Bovespa chegou a subir 2,6%, puxada pela valorização das ações da Telesp (7,91%), que por sua vez sofreu influência da alta dos papéis da Telefónica na Bolsa de Madri. A empresa espanhola subiu 9,23% com a notícia de que deve realizar fusão com a holandesa Royal KPN. Mas no final do dia pesou mais o efeito da Nasdaq, índice que reflete o comportamento das empresas de tecnologia no mercado de Nova Iorque. A Nasdaq caiu 4,36%. Ações da Microsoft e da AT&T, empresas do setor de informática e telecomunicação, respectivamente, tiveram baixas expressivas, de 4,85% e 14,45%. A alta dos juros no Brasil também é uma das preocupações do mercado acionário, bem como a possibilidade de alta dos juros norte-americanos. Um aumento dos juros nos Estados Unidos afasta os investidores estrangeiros das Bolsas dos países emergentes. Câmbio tem dia tranquilo As incertezas do mercado não abalaram o mercado de dólar. A taxa média do dia no câmbio comercial fechou em R$ 1,8008, com queda de 0,33%, segundo o Banco Central. De qualquer forma, as últimas operações do dia registraram os preços máximos desta terça-feira. O mercado de câmbio não se surpreendeu com o saldo positivo da balança comercial brasileira em abril (exportações superaram as importações em US$ 183 milhões), relata a editora Márcia Pinheiro. Mas recebeu com cautela a expectativa do governo, considerada muito otimista, de que o país possa ter um saldo comercial positivo entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões este ano.