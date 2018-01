Cenário financeiro mantém risco O mercado financeiro terminou a semana passada muito mais calmo. Os juros recuaram, o dólar também, e a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com valorização, ajudada pelas Bolsas norte-americanas. Um clima muito mais tranqüilo do que os dias anteriores. Este clima mais calmo, no entanto, é pontual. Da mesma forma que na sexta as coisas estavam mais calmas, hoje pode haver nova agitação nos mercados, porque as questões concretas da economia e as expectativas continuam as mesmas. Ponto crítico é juro nos Estados Unidos O ponto que mais preocupa o mercado hoje é a definição do nível de juros nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano (FED) vem aumentando as taxas de juros nos últimos dez meses, num total de 1,25 ponto percentual, para os atuais 6% ao ano, com o objetivo de conter o aquecimento da economia, visto como pressão sobre os preços (inflação). Agora em 16 de maio nova reunião do FED vai definir se os juros sobem para 6,25% ou 6,5% ao ano. A expectativa mais forte é de um aumento de 0,5 ponto percentual. Quanto maior for a nova taxa de juro, maior o efeito negativo sobre os mercados. Parte dos investidores vai querer vender suas ações e colocar o dinheiro em títulos públicos. E este movimento vai atingir todos os mercados, inclusive o Brasil. Como o país é muito dependente de capitais externos, um fluxo mais forte de investimentos para os títulos públicos norte-americanos pode provocar pressão de alta no dólar, e queda nos preços das ações. E, dependendo do tipo de reação do mercado em geral - um fluxo muito forte de saída de dólares pode encarecer de tal forma a moeda norte-americana que a inflação brasileira volte a ser pressionada para cima -, o governo brasileiro pode ser obrigado a subir as taxas de juros aqui. Quadro economia brasileira está melhor Estes pontos negativos acima são um cenário, uma expectativa. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem qual vai ser o resultado final da reação dos investidores. De concreto, por outro lado, o Brasil tem tido boas notícias, no que se refere a um maior controle das contas públicas e também da inflação. Não quer dizer que o país ainda não tenha muito trabalho para fazer na sua área fiscal, para que o governo tenha gastos compatíveis com o tamanho da arrecadação. Segmento que ainda preocupa, internamente, é a dependência do país de capitais externos para fechar suas contas. Exportar mais é fundamental para o país ajudar a diminuir a dependência destes investimentos externos, mas por enquanto a recuperação do saldo da balança comercial (exportações e importações) ainda deixa a desejar. É portanto um ponto de preocupação. Na média, os fundamentos da economia brasileira estão melhorando, e é isso que conta. Mas é uma economia em recuperação, que pode ter fortes recaídas se for atingida por movimentos mais fortes nos fluxos de capitais estrangeiros, e consequentemente no câmbio, na inflação e nos juros. Inflação traz boas notícias Os números da inflação são dos mais otimistas na economia brasileira hoje, mostrando uma clara tendência de recuo da velocidade dos preços. Como apurou reportagem de Márcia de Chiara, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), calculado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), ficou em 0,09% em abril, o menor de todos os meses de abril desde 1947. A previsão da Fipe é de uma inflação abaixo de 5% para este ano, e de 0,15% para maio. A meta de inflação acertada com o Fundo Monetário Internacional, para este ano, é de 6% na média, podendo ficar de fato entre 4% e 8%. A inflação tem dado sinais de controle. De qualquer forma, pode sofrer choques não previstos, como uma eventual perda de safra agrícola ou alta dos preços internacionais do petróleo. Também pode subir se houver um aumento mais forte do câmbio. Como o país importa muitos bens para seu consumo, uma alta do dólar deixa mais caros os produtos importados. Por outro lado, os produtos que podem ser exportados também encarecem no mercado interno, porque o produtor tem a alternativa de vender lá fora e ganhar mais. Foi o que aconteceu com a soja e seus derivados no ano passado, quando houve a desvalorização cambial. Então, um aumento do dólar não só afeta o nível de preços da economia por conta dos produtos importados como dos produtos exportados. Mercados na sexta-feira Veja o links abaixo para saber como foi o mercado na última sexta-feira.