Cenário internacional favorece mercado A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de baixar a taxa básica de juros - de 17% para 16,5% ao ano - e a reação positiva ao discurso de Alan Greenspan, presidente do banco central norte-americano (FED), impulsionaram a alta na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta manhã. Porém, a cautela ainda predomina entre os investidores. Há pouco, a Bolsa operava em alta de 1,51%. A Bovespa chegou a subir 2,5% na máxima após o discurso do presidente do FED. Em seu testemunho semestral sobre as condições da economia dos EUA, Greenspan disse que a economia pode estar se desacelerando em conseqüência da elevação nas taxas de juro do País. Porém, ele não descartou a necessidade de aumentos adicionais no juro ainda este ano. Os analistas de mercado interpretaram o discurso como um indicativo de que o FED deverá esperar por novos sinais antes de promover uma nova elevação dos juros e que deverá colocar um fim, em breve, no ciclo de alta dos juros. As bolsas norte-americanas reagiram muito bem. A Nasdaq - bolsa que negocia empresas do setor de tecnologia - opera em alta de 2,71%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - registra alta de 1,30%. Cenário político O cenário político continua sendo considerado pelos investidores. Espera-se para hoje à tarde a prisão do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. O mercado teme que novas revelações sejam feitas e, possivelmente, a imagem do governo seria afetada. Após a prisão de Nicolau, mesmo que ele não fale nada que incrimine o governo, haverá ainda a expectativa para o depoimento de Eduardo Jorge, ex-secretário especial da Presidência da República. Juros em baixa e dólar estável O mercado continua ajustando suas taxas de juros, depois da redução da Selic. Títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagam juros de 18,20% ao ano. Papéis com as mesmas características eram cotados ontem a 18,56% ao ano. No mercado de câmbio, o fluxo cambial positivo continua mantendo a cotação do dólar próxima de R$ 1,80. Há pouco, a moeda norte-americana era cotada a R$ 1,8000. Estável em relação ao fechamento oficial de ontem.