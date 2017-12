Cenário interno favorável derruba dólar O dólar prossegue em queda, atingindo, hoje, sua cotação mais baixa desde 12 de abril. Conforme apurou a editora Cláudia Ribeiro, isso se deve ao grande fluxo de dólares entrando no Brasil. Tem havido várias captações de empresas brasileiras, e o cenário econômico interno é bastante favorável. Os analistas estão otimistas com a política de juros declinantes e baixa inflação, com aceleração das taxas de crescimento econômico. E o dólar fechou em R$ 1,7800, com queda de 0,45%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), porém, fechou em queda de 1,01%, com destaque para as quedas em quase todos os papéis do setor de telefonia. As ações ON - ordinárias, com direito a voto - da Petrobras, do mesmo tipo que será leiloado pelo governo, fecharam em alta de 0,21%, cotadas a R$ 48,10. Esse valor está muito próximo da oferta do governo, considerando-se o desconto para quem mantiver a aplicação por um ano (veja link abaixo). Os juros ficaram praticamente estáveis. Os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,690% ao ano, frente a 17,640% ao ano ontem. Essa semana, várias empresas americanas estão apresentando seus balanços trimestrais, com tendência geral, com algumas exceções, de queda na receita e nos lucros projetados, o que vem derrubando as cotações das bolsas nos EUA. Com isso, a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 3,65%. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou praticamente estável.