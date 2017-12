Cenário para 2005 é positivo, mas com riscos, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que o crescimento do País vai desacelerar um pouco em 2005 após uma expansão significativa em 2004, "mas ainda em patamar historicamente bastante elevado". Ele sublinhou como risco para a economia brasileira e mundial o cenário dos Estados Unidos. "Se olharmos o cenário externo, vamos trabalhar com a hipótese de cenário positivo, mas com riscos importantes, com o mundo olhando com atenção o ajuste dos mercados frente ao déficit em conta corrente dos Estados Unidos". Segundo Meirelles, a reação dos EUA ao déficit público deve ser olhada com cuidado nos próximos meses.