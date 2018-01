Cenário positivo, e dólar começa mais um dia em queda Mais um dia começa com notícias positivas para o mercado financeiro dando fôlego para a queda do dólar, que foi de 0,42% na abertura, com a cotação em R$ 3,585. Às 9h38, a queda havia diminuído para 0,14%, com o dólar a R$ 3,595. Clique aqui para saber como está o dólar Hoje, data de início da reunião do Copom, que encerra amanhã com a definição da nova taxa de juros, dois índices inflacionários apresentam resultados que podem ser considerados positivos. A segunda prévia do IGP-M, divulgada no final da tarde de ontem, mostrou taxa de 3,26% e ficou abaixo das expectativas de mercado, que variavam entre 3,65% e 4,10%. O IPC-Fipe recuou para 2,40% na segunda quadrissemana de dezembro, no piso das estimativas entre 2,40% e 2,55%. Além disso, as expectativas para a sabatina de Henrique Meirelles, que acontece hoje, são boas. O presidente do PT, José Genoino, vai reunir-se esta tarde com os parlamentares do partido para pedir unidade e até a senadora Heloísa Helena, que tem se mostrado a mais reticente com a nova linha do partido, já confirmou que não será dissidente. O ponto fraco do noticiário do dia diz respeito a um dos ministros já indicados e que agradou ao mercado. Trata-se de Roberto Rodrigues, que deve ocupar a pasta da Agricultura. Ele está com seus bens bloqueados pela Justiça desde 1997 porque é réu em uma ação do Ministério Público por suposta improbidade administrativa. Lula teria sido informado da ação antes de indicar Rodrigues. Em relação aos aspectos técnicos do mercado, a expectativa ainda é de melhora no fluxo de recursos. Hoje, mais uma captação foi anunciada, do Unibanco, de US$ 100 milhões. Além disso, há a queda do risco Brasil, que ontem fechou abaixo de 1.500 pontos. Por tudo isso, o dólar abriu em queda e deve permanecer assim durante a manhã, se não houver surpresas.