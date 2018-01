Cenário positivo favorece Bolsa A manhã no mercado acionário foi marcada por fortes oscilações no preço das ações da Telesp. Chegaram a cair para R$ 33 após a abertura e depois reagiram, atingindo a cotação máxima de R$ 35,80 - 6,8% acima do fechamento de ontem. Há pouco o papel registrava alta de 2,6%. A expectativa é que as oscilações continuem à tarde. No início da tarde a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estava em alta de 1,24%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações de empresas do setor de tecnologia - registrava alta de 1,26%. O Índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na bolsa de Nova Iorque - operava em queda de 0,30%. Hoje é o último dia para a troca das ações da Telesp e Tele Sudeste Celular por Brazilian Deposity Receipts (BDRs) da Telefónica. O fechamento da Bolsa deve ser influenciado pelo desempenho dessas ações hoje no pregão. Nos últimos dias, a forte queda dos papéis tem puxado o Índice Bovespa - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa - para baixo. Dólar continua em queda Há pouco, o preço da moeda norte-americana estava cotado em R$ 1,8000, uma queda de 0,66%. Os juros estão estáveis. Títulos de swap prefixados, com base em 252 dias úteis, pagavam juros de 18,84% ao ano no início da tarde. Ontem, papéis com as mesmas características estavam em 18,83% ao ano.