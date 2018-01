Cenário provoca perdas em fundos Os fundos de ações vêm sofrendo consideráveis perdas nos últimos meses devido ao péssimo desempenho da Bovespa. Até sexta-feira, a bolsa apresentava queda no mês de 7,77% e, no ano, de 14,04%. Por isso, quem possui cotas de um fundo de ações passivo (que acompanha o Ibovespa) não deve se desfazer de suas posições no momento, pois, dependendo do momento de entrada no fundo, o investidor estará sofrendo prejuízo. Por conta das incertezas do cenário externo, como alta no preço do petróleo e crise da Argentina, especialistas não acreditam em uma retomada no desempenho das ações no curto prazo. A expectativa para o próximo mês é de que a bolsa continue apresentando queda. No entanto, os analistas estão confiantes na economia brasileira e afirmam que para o longo prazo a bolsa continua sendo uma boa opção.