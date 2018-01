Censo Agropecuário está mais avançado no Nordeste

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira, 19, no primeiro balanço dos Censos 2007, que 40 milhões de pessoas e 1,7 milhão de estabelecimentos agropecuários foram recenseados em todo o País até o momento, após dois meses do início da coleta. O Censo Agropecuário e o Censo da Contagem da População vão cobrir cerca de 5,7 milhões de estabelecimentos agropecuários e 28 milhões de domicílios em todo o Brasil. A contagem da população está em operação em 5.414 municípios com até 170 mil habitantes e mais 21 situados em Estados onde apenas um ou dois municípios excedem este teto. Já o Censo Agropecuário investiga todos os estabelecimentos agropecuários do País. De acordo com o IBGE, no Censo Agropecuário, entre as cinco grandes regiões do País, a que mais avançou na coleta, proporcionalmente ao número de estabelecimentos, foi a Nordeste, com 34%. Em seguida vem a Sudeste, com 31%. A Região Sul já completou 30% do total, e a Centro-Oeste, 21% dos seus setores. Finalmente, no Norte, foram apurados 15% do total. Segundo o IBGE, a contagem da população é importante por fornecer dados atualizados para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita a partir das projeções e estimativas populacionais que o IBGE divulga anualmente desde 1989. Já o Censo Agropecuário vai mostrar as mudanças que ocorreram no setor desde o último censo, em 1996, e fornecerá informações atualizadas sobre aspectos econômicos, sociais e ambientais da atividade agropecuária. Pela primeira vez, segundo o IBGE, a coleta está sendo totalmente informatizada, graças à utilização de PDAs (computadores de mão) dotados de GPS (Sistema de Localização Global). O IBGE prevê que a coleta de dados vai até o dia 31 de julho de 2007. Os resultados do Censo Agropecuário serão divulgados em etapas. As informações preliminares da contagem da população serão divulgadas no dia 31 de agosto de 2007. Os resultados definitivos saem em dezembro de 2007.