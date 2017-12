Censo Previdenciário convoca mais 13 milhões de aposentados O superintendente nacional de serviços e captação da Caixa Econômica Federal (CEF), Roberto Derziê, informou, nesta terça-feira, que 13 milhões de aposentados serão convocados para a segunda etapa do recadastramento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova fase começa no dia 1º de abril e será encerrada no mesmo mês de de 2007. Derziê salientou que os aposentados devem ficar atentos à mensagem emitida no terminal de recebimento dos benefícios, informando a data em que o pensionista deverá comparecer a uma das agências da Caixa. Segundo a Agência Brasil, para fazer o recadastramento, basta o aposentado levar um documento de identidade, o CPF e o comprovante de residência a qualquer uma das 2 mil agências bancárias ou casas lotéricas do País.