Centrais consideram inoportuna proposta da CUT Os representantes da Força Sindical, da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e da Social Democracia Sindical (SDS) consideraram "absolutamente inadequado e inoportuno" discutir acordos com a Indústria, conforme sugeriu o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho. De acordo com nota divulgada à imprensa, as centrais sindicais que são contra o debate, alegam que este não seria o melhor momento para negociar com os empregadores, com possibilidade de perdas para os trabalhadores, já que "a economia ensaia um aquecimento" e as principais categorias profissionais do País estão em plena campanha salarial para "recuperar as enormes perdas do passado". Marinho se encontrará nos próximos dias com o presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, para iniciar a negociação de um pacto social com o objetivo de dar sustentabilidade ao crescimento econômico. Segundo a proposta, durante os três próximos anos, todos os setores se comprometeriam a amenizar as pressões de cada área, com a redução de tributos pelo governo, diminuição do spread por parte dos banqueiros, controle de preços por parte do setor produtivo, enquanto os trabalhadores contribuiriam com uma redução dos pedidos de recomposição salarial. De acordo com os líderes, embora o diálogo e a negociação façam parte obrigatoriamente dos direitos e deveres das entidades que representam trabalhadores e empregadores, um pacto social para ajudar no combate à inflação e aos juros altos pode e deve ser buscado, no contexto de uma ampla negociação entre entidades representativas de toda a sociedade, e não apenas de algumas. "Isto deveria ocorrer em um momento próprio, depois do período eleitoral e das campanhas salariais", afirmaram. "Discutida nesse momento, e envolvendo apenas governo, parte dos trabalhadores e parte dos industriais de São Paulo, a proposta já nasce aleijada ou morta", completaram. Para eles, o foro adequado para a discussão do assunto é o Forum Nacional do Trabalho. "Discutir qualquer pacto social amplo fora desse espaço é não apenas frustrante como pode comprometer todos os avanços já conquistados", finalizaram. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região, entidade filiada à Força Sindical, Eleno José Bezerra, também divulgou nota informando que a categoria discorda de "qualquer pacto" que impeça a recomposição dos salários. "Não aceitamos pacto dessa natureza nem que seja por nenhum dia, quanto mais por três anos. Aceitamos discutir pacto se for para reduzir a jornada de trabalho, sem redução de salário, organização no local de trabalho, reconhecimento do delegado sindical, mudança da política econômica do sistema financeiro para o sistema produtivo", ressalta a nota.