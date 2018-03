Centrais discutem uso do FGTS com Marinho na segunda As centrais sindicais e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se reúnem na próxima segunda-feira, 29, em São Paulo, às 9h, na Delegacia Regional do Trabalho. Segundo informou a assessoria de imprensa do Ministério, Marinho vai apresentar e as esclarecer as dúvidas que os sindicalistas possam ter em relação a aplicação dos recursos do FGTS em obras de infra-estrutura, conforme prevê o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado nessa semana pelo governo. A Força Sindical divulgou nota afirmando que "manterá posição contrária ao uso dos recursos do FGTS". Para a Força, é preciso "colocar como opção se o trabalhador quer ou não correr o risco de aplicar seu dinheiro". "Queremos ´socializar o capitalismo´, dar chance ao trabalhador para que ele aumente o seu patrimônio, mas de forma responsável. O FGTS, vale ressaltar, é um direito adquirido, e não vamos permitir que a equipe do governo faça esse ´confisco´", afirmou a nota da central sindical.