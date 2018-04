Centrais Elétricas de Goiás poderá ser privatizada A Centrais Elétricas de Goiás (CELG) foi incluída hoje no Programa Nacional de Desestatização (PND), através da Medida Provisória (MP) nº 57, publicada no Diário Oficial. A MP autoriza a Eletrobrás a adquirir o controle acionário da Celg, ampliando a participação no capital social da empresa, mediante aquisição de ações preferenciais e ordinárias com dirieto a voto pertencentes ao Estado de Goiás. Para aquisição dessas ações, a estatal poderá utilizar recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), bem como efetuar compensações financeiras porventura existentes. Uma vez efetivado o controle acionário, a Celg será incluída no PND, cabendo à Eletrobrás fazer as medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que se fizerem necessárias para privatização da empresa. Até que se realize essa privatização, as ações representativas da participação acionária da Eletrobrás no capital da empresa ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND). Os recursos obtidos com a alienação da participação acionária da Eletrobrás serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante utilizado para aquisição autorizada pelo decreto presidencial. A federalização da Celg deverá permitir o saneamento financeiro da elétrica goiana, disse o secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Goiás, Giuseppe Vecci. Ele ressaltou que o momento em que a companhia será levada a leilão será decidido pelo próximo governo federal. Vecci confirmou à Agência Estado as bases acertadas para a federalização da Celg. Segundo ele, a Eletrobrás irá adquirir cerca de 50% das ações da elétrica goiana, por R$ 400 milhões, o que, somado a cerca de 1% que a estatal federal já possuía, lhe conferirá o controle da companhia. A expectativa do secretário é de que sejam antecipados pela Eletrobrás cerca de R$ 200 milhões. "Mas esse valor ainda não está fechado", disse. Vecci afirmou que o governo goiano está estudando com a Eletrobrás os termos de um contrato de acionistas. O contrato, segundo ele, deverá definir, por exemplo, como será a distribuição dos recursos a serem obtidos com a privatização da companhia entre o governo de Goiás e a Eletrobrás. O secretário disse que a expectativa é a de que os acionistas recebam, com a privatização, o valor equivalente ao das participações. Ele acrescentou que deverá ser definida ainda a distribuição do lucro que venha a ser obtido em um leilão de privatização. "Foi um negócio bom para todos", disse. Segundo o secretário, o quadro de endividamento da companhia vinha impedindo a realização dos investimentos. Somente com o Grupo Eletrobrás, a Celg mantém dívidas de cerca de R$ 700 milhões. O secretário considera que a federalização facilitará o equacionamento dos débitos. "A Celg é uma companhia economicamente viável, que vinha atravessando uma séria crise financeira", disse. Vecci ressaltou que a Celg tem registrado um faturamento médio mensal de R$ 110 milhões e que registrou, nos últimos balanços, pequeno lucro operacional. "O que vem inviabilizando a economia é o endividamento", disse.