Centrais se reúnem com ministros para discutir mínimo e IR As centrais sindicais reúnem-se nesta quinta-feira, em Brasília, com os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e da Previdência, Nelson Machado, para discutir o reajuste do salário mínimo e a correção da tabela do Imposto de Renda. O encontro será às 9h, na sala de reuniões do Ministério da Previdência. As centrais sindicais insistem no reajuste do salário mínimo em 20% e na correção de 7,7% da tabela do imposto de renda. "Se temos reunião com o governo, é porque ainda existe espaço para conseguirmos um salário mínimo digno. Não estamos satisfeitos com a proposta de R$ 375 e iremos insistir nos R$ 420", afirma Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical. Segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique, o ministro Machado prometeu levar um estudo sobre a realidade das contas da Previdência, onde estariam excluídos gastos que passariam a ser debitados no Tesouro Nacional. "As contas que serão apresentadas amanhã serão mais condizentes com a realidade", explica Artur, acrescentando que a CUT vai defender, no encontro, que as contribuições previdenciárias das empresas deixem de ser calculadas a partir da folha de pagamento e passem a incidir sobre o faturamento.