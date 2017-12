Centrais sindicais fecham avenida Paulista contra a reforma da Previdência

Manifestantes reuniram-se no final da tarde desta terça-feira, 5, na Avenida Paulista (SP) para protestar contra a reforma da Previdência. A concentração do ato aconteceu no vão livre do Masp e o grupo seguiu em direção à rua da Consolação.

O protesto foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) com participação de outros movimentos, como Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), União da Juventude Socialista (UJS) e União Estadual dos Estudantes (UEE).

De acordo com informações da Polícia Militar de São Paulo, os manifestantes foram dispersados por volta das 17h e não há informações sobre o número total de presentes.

Mais cedo, cerca de 230 mil pessoas ficaram sem ônibus em Aracaju (SE) por conta de protestos contra a reforma da Previdência organizados pelas centrais sindicais. Além dos ônibus, agências bancárias também foram fechadas e o comércio funcionou parcialmente.

A terça-feira também contou com protestos em outras cidades como Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Santa Catarina (SC) e Goiânia (GO).

