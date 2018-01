Centrais sindicais mantêm comemoração no 1º de maio

No embalo da greve geral contra reformas do governo federal na sexta-feira, 28, centrais sindicais reforçam as comemorações para segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Em São Paulo, principais concentrações serão na região da Av. Paulista e na zona norte, no Sambódromo do Anhembi e redondezas. Estão previstos atos políticos, shows de rappers, bandas sertanejas e sorteios de carros.

CUT. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) planejava realizar um ato político e shows na Av. Paulista na segunda-feira, 1º de maio, para marcar o Dia do Trabalhador. No entanto, uma decisão da justiça encaminhada neste sábado, 29, determinou que o evento não poderá ocorrer nos modos que a Central vinha divulgando porque "a realização em via pública de uma festa/celebração da magnitude que é a do 'Dia do Trabalho' (que, como se verifica do anúncio no sítio do réu, contará, como de costume, com shows de música) não prescinde da prévia autorização do Poder Público competente". A CUT diz que já havia se organizado para que o evento seguisse os procedimentos de segurança e que Polícia Militar e CET estavam cientes da realização.

Em resposta a liminar da justiça a Central afirmou que vai recorrer. Em nota de sua assessoria de imprensa, a entidade comunicou que "o 1º de Maio já está convocado, não tem como desconvocar. O juiz não proibiu o lazer na Avenida Paulista, mas sim, o show. Se não tiver como reverter isso, evento será sem. Vai ter evento, com ou sem show". A concentração está agendada para começar às 12h e, para às 15h está previsto um ato político com a presença de Lula, que ainda não confirmou presença. A entidade afirma que neste ano o evento é uma continuação dos protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, que motivaram a greve geral da sexta-feira, 28.

O evento está sendo organizado pela CUT em parceria com a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros (CTB), Intersindical, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. A princípio, ocorreriam shows dos rappers Emicida e Mc Guimê e a sambista Leci Brandão.

Força Sindical. Sob o lema "Direitos, Empregos e Aposentadoria Digna", a Força Sindical está organizando um evento na Praça Campo de Bagatelle, zona norte de São Paulo. O Secretário Geral da Força, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirma que são esperadas mais de 500 mil pessoas para a comemoração do Dia do Trabalhador, que "já ocorre há 20 anos", reforçou. O evento está marcado para às 7h da segunda-feira, 1º, e deve seguir até às 15h.

Haverá sorteios de 19 automóveis H20, da marca coreana Hyundai. Segundo a Força, os automóveis foram doados pelos fabricantes. Na programação estão previstos os shows das bandas sertanejas Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Michel Teló, Zezé Di Camargo & Luciano, Fernando & Sorocaba, Eduardo Costa, entre outros.

CSB. A Central dos Sindicatos Brasileiros organiza uma comemoração do Dia do Trabalhador no Sambódromo do Anhembi, também na zona norte da capital paulista. A princípio o evento seria no Memorial da América Latina, zona oeste, mas foi transferido após o impedimento administrativo do local.

Sindicatos de outras cidades do estado trarão trabalhadores para o evento, que tem início marcado para às 10h e deve durar o dia todo. Na programação há atos políticos e nos palcos também haverá shows das duplas Bruno & Marrone, João Bosco & Vinícius, Simone & Simaria, Thame & Thiago, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Higor Rocha, Hugo & Tiago, Paula Mattos, Jads & Jadson e Felipe Araújo.

UGT. Haverá a tradicional missa em homenagem ao trabalhador na Catedral da Sé às 9h, no feriado de segunda-feira. A União Geral do Trabalhadores informa que estará representada na cerimônia pelo secretário Geral, Canindé Pegado.

Serviço

CUT:

Local: Av. Paulista, em frente ao MASP - altura 1578

Horário: A partir das 12h

Força Sindical:

Local: Praça Campo de Bagatelle

Horário: A partir das 7h

CSB:

Local: Sambódromo do Anhembi - Avenida Olavo Fontura, 1209 - Santana

Horário: A partir das 10h

Entrada pelo portão 20

UGT:

Local: Catedral da Sé

Horário: Às 9h