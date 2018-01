Centrais sindicais realizam passeata por mínimo de R$ 420 Mobilizações pelo aumento do salário mínimo em R$ 420 e pela correção da tabela do Imposto de Renda, em 7,7%, uniram as centrais sindicais, nesta quarta-feira, nas principais capitais do País. Segundo os sindicalistas, o governo precisa repor as perdas do salário mínimo dos últimos anos para que os trabalhadores possam ampliar seu poder de compra. As manifestações são uma prévia da 3ª Marcha Nacional do Salário Mínimo, que acontece dia 6 de dezembro em Brasília. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) paulista, Edilson de Paula, destaca que os maiores beneficiados com um salário mínimo maior do que o valor anunciado pelo governo seriam as camadas mais pobres da população. "Nós vamos mostrar ao governo que, a partir do momento em que se recupera o salário mínimo, as pessoas vão consumir mais, gerando mais impostos a serem arrecadados. Isso supera qualquer déficit que o governo venha a ter", explica Edilson. Para o presidente da Força Sindical, Paulinho, esse é o momento das centrais se unirem, "já que agora é a hora em que se decide o reajuste do mínimo no orçamento". "O governo, do nosso ponto de vista, se posicionou ao diálogo. A partir daí, nós temos uma margem de negociação. O governo sabe que o aumento do salário mínimo não vai ser de R$ 367 e nós sabemos, também, que não vai ser de R$ 420", disse Paulinho, ressaltando que o aumento deve ser razoável. As centrais reivindicam ainda um reajuste emergencial de 7,7% na tabela do Imposto de Renda, zerando a defasagem do governo Lula, além da ampliação de três para cinco o número de alíquotas. Conforme as centrais, a expectativa é de que 10 mil trabalhadores estejam em Brasília, no dia 6, para a marcha. Os sindicalistas já têm audiências marcadas com os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), onde apresentarão a pauta das reivindicações. Um encontro com o presidente Lula foi solicitado, mas ainda não está confirmado. Matéria alterada às 15h54 para acréscimo de informações