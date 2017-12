Central Plaza Shopping dá descontos de até 60% O Central Plaza Shopping, localizado na Vila Prudente, zona Leste de São Paulo, estará participando, de 9 a 18 de fevereiro, da 8ª edição do Liquida São Paulo, promovido pela Associação de Lojistas de Shopping do Estado de São Paulo (Alshop). O shopping estará liquidando artigos de vestuários, calçados, jóias, perfumes, cosméticos, eletrodomésticos e artigos esportivos com descontos que variam de 10% a 60%. Segundo o superintendente do Central Plaza, João Carlos Alves Feitosa, o shopping espera obter um crescimento das vendas de até 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O Central Plaza Shopping Center fica na avenida Dr. Francisco Mesquita, 1000. O telefone é 6914-0422. Confira algumas das promoções no quadro abaixo: Loja Produto Preço Disparate Vestido de crepe De R$ 49,00 por R$ 19,00 T.N.T Brasil Camisa de linha masculina De R$ 49,90 por R$ 29,90 Mashmellow Conjunto de blusa e saia (infantil) De R$ 25,00 por R$ 16,00 Katraca Rio Blusa frente-única De R$ 22,30 por R$ 9,90 Nicoboco Camisa pólo De R$ 34,99 por R$ 29,99 Procópio Sport Camisa floral (manga curta) De R$ 29,90 por R$ 19,90 Di Marino Carrinho escolar (Turma do Arrepio) De R$ 49,00 por R$ 39,00 Kirey Tamanco Azaléia (AT 400) De R$ 29,90 por R$ 19,90 Ótica Wanny Armação para óculos Pierre Cardin De R$ 80,00 por R$ 55,00 Graça Presentes Jogo de café porcelana Germer De R$ 27,90 por R$ 19,50