CEO da Porsche pode ser nomeado novo presidente da Volks

FRANKFURT - A Volkswagen vai nomear o chefe-executivo da Porsche, Matthias Müller, como seu novo CEO, de acordo com uma fonte familiarizada à decisão. Müller substituirá Martin Winterkorn, que renunciou nesta quarta-feira, em meio ao escândalo nos testes de emissão de poluentes da companhia, nos Estados Unidos.

Winterkorn deixou o cargo poucos dias depois de a Agência de Proteção Ambiental norte-americana ter acusado a empresa de ter usado um software que fazia parecer que alguns modelos de carros movidos a diesel emitiam menos poluentes do que realmente emitem.

Como CEO da Porsche, Müller supervisionou um período de rápido crescimento da montadora de luxo, incluindo a bem-sucedida introdução de dois utilitários esportivos. Próximo às famílias Porsche e Piëch, que controlam a Volkswagen, Müller foi visto como um candidato bem qualificado, e aceito entre os sindicatos e hierarquias mais baixas da empresa.

Outras decisões sobre o pessoal serão tomadas em uma reunião na próxima sexta-feira, dizem membros do conselho de supervisão da montadora. Dois outros executivos importantes do Grupo Volkswagen podem ser afastados, de acordo com fontes. Ulrich Hackenberg, chefe de tecnologia da unidade Audi e Wolfgang Hatz, membro do conselho de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Na terça-feira, a Volkswagen afirmou que mais de 11 milhões de carros foram afetados e, possivelmente, estão sujeitos a um recall em escala global. A empresa emitiu um alerta de lucro e anunciou que fará uma provisão de 6,5 bilhões de euros com o objetivo de prever a ocorrência de multas bilionárias nos Estados Unidos e na Europa. Fonte: Dow Jones Newswires