Cerca de 1,58 mi continuam desempregados na grande SP O índice de desemprego na grande São Paulo ficou estável em janeiro, atingindo 1,58 milhões de pessoas. Segundo levantamento realizado pela Fundação Seade, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o índice correspondeu a 15,7% da População Economicamente Ativa (PEA), com variação praticamente nula se comparado a dezembro do ano passado, quando o resultado ficou em 15,8%. Ainda, conforme a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), anunciada nesta quarta-feira, o contingente de desempregados nos 39 municípios que compõem a região metropolitana cresceu 4,5% em comparação a janeiro de 2005. Queda Em janeiro, as duas instituições constataram queda de 23 mil pessoas do contingente de desempregados. O número é resultado da saída de 84 mil pessoas do mercado de trabalho e da criação de 61 mil ocupações. Houve ainda uma pequena queda do nível de ocupação, de 0,7%. O índice é fruto dos cortes de 27 mil cargos no setor de comércio; 23 mil no agregado outros setores (concentrado em construção civil e serviços domésticos); 7 mil vagas em serviços; e 4 mil na indústria. Rendimento A PED constatou pequenas oscilações positivas no rendimento médio real dos trabalhadores, com alta de 0,4% dos vencimentos dos ocupados, que passaram a equivaler a R$ 1.078. O dos assalariados foi um pouco menor, de 0,2%, representando R$ 1.158.