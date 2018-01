Cerca de 1,58 milhão continuam desempregados na Grande SP O índice de desemprego na Grande São Paulo ficou estável em janeiro, atingindo 1,58 milhões de pessoas. Segundo a Fundação Seade e o Dieese, o índice correspondeu a 15,7% da População Economicamente Ativa (PEA). Em dezembro do ano passado, o resultado ficou em 15,8%. Segundo a pesquisa, o número de desempregados nos 39 municípios que compõem a região metropolitana caiu 4,5% em comparação a janeiro de 2005. Queda Em janeiro, o levantamento constatou queda de 23 mil pessoas do contingente de desempregados, em virtude da saída de 84 mil pessoas do mercado de trabalho e, por outro lado, do corte de 61 mil ocupações. Ou seja: apesar do aumento das demissões, houve um número maior de pessoas que deixaram o mercado de trabalho. Por causa das demissões, houve uma pequena queda de 0,7% do nível de ocupação, fruto dos cortes de 27 mil cargos no setor de comércio; 23 mil nos outros setores (concentrado em construção civil e serviços domésticos); 7 mil vagas em serviços; e 4 mil na indústria. Rendimento A pesquisa constatou pequenas oscilações positivas no rendimento médio real dos trabalhadores, com alta de 0,4% dos vencimentos dos ocupados, que passaram a equivaler a R$ 1.078. O dos assalariados foi um pouco menor, de 0,2%, representando R$ 1.158. Fevereiro e março Ainda segundo as instituições, o desemprego na Grande São Paulo deverá subir nos meses de fevereiro e março. A estimativa foi baseada no comportamento histórico do PED. "Será surpresa se o desemprego não subir", estimou o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio. O índice de desemprego de 15,7% da População Economicamente Ativa foi o menor para o mês desde 1998. Na avaliação das duas instituições, não há, no entanto, o que comemorar. "Janeiro foi positivo pelo resultado porque o desemprego não subiu. Mas os fatores que levaram a isso não são comemoráveis, pois 84 mil pessoas saíram do mercado de trabalho e o que se espera é que o desemprego caia, ou pelo menos se mantenha, com a criação de postos de trabalho", ponderou o coordenador de análise da PED pela Fundação Seade, Alexandre Loloian. Ano Para o ano, as duas instituições mantêm expectativa de queda do índice de desemprego, puxada pelo crescimento econômico do País. Restam dúvidas, entretanto, sobre qual será o impacto da continuidade da valorização do câmbio sobre o setor exportador. Isso porque, observaram os especialistas, a geração de empregos na indústria, sobretudo na grande São Paulo, se deu lastreada na expansão das exportações. "Por enquanto, os dados mostram ainda que não houve um processo de demissão no segmento industrial. Mas o comportamento do câmbio nos causa grande preocupação", salientou Loloian. Este texto foi alterado às 14h30, com acréscimo de informações sobre o acumulado do ano e sobre os meses de fevereiro e março.