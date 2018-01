Cerca de 4 mil funcionários do Sudameris fazem greve Bancários de quatro unidades do Banco Sudameris cruzaram os braços nesta segunda-feira em protesto contra a instituição. Eles protestam, segundo o sindicato, por causa da exclusão da maioria deles do pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR), remuneração variável baseada no cumprimento de metas estabelecidas pelo banco. De acordo com a Globonews, os quatro prédios da capital paulista reúnem aproximadamente quatro mil bancários que, em assembléia realizada pela manhã, decidiram parar o dia todo. Tradicionalmente, o Sudameris paga a remuneração para o corpo funcional, mas dessa vez privilegiou coordenadores e gerentes, de acordo com a categoria. O sindicato procurou a direção do Sudameris para discutir o assunto, mas até às 10h30 não obteve retorno.