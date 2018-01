Cerca de 7 milhões de estrangeiros visitarão o Brasil O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, disse, nesta quinta-feira (23), que a projeção do ministério é que neste ano entre 6,5 milhões e 7,5 milhões de estrangeiros visitem o Brasil, resultando em uma receita de US$ 6 milhões. Esses números representarão um crescimento da ordem de 20% a 25% em relação aos números do turismo estrangeiro no País verificado em 2005. Segundo o ministro, o fluxo de dólares dos estrangeiros no Brasil, em 2005, deverá fechar em US$ 4 bilhões. Já o número de estrangeiros que visitou o País deve fechar em 5,5 milhões de pessoas. O otimismo do setor, segundo Mares Guia, reflete a política do governo federal e investir em promoção do País no exterior. Ele informou que em 2005 o Brasil participou de cerca de 40 feitas internacionais. "Com isso, mesmo com o dólar baixo, o que torna mais caro para o estrangeiro vir ao Brasil, estamos batendo recordes e mostrando desempenho extraordinário", disse o ministro. Ele anunciou o resultado de uma pesquisa feita com 748 empresas de oito segmentos do setor de turismo no Brasil, e que mostrou que mais da metade desses empresários aposta que o primeiro trimestre de 2006 será melhor que o último trimestre de 2005. Os empresários pesquisados informaram também que esperam um faturamento nos três primeiros meses do ano, maior entre 3% a 11%,, dependendo do segmento, em relação ao final do ano passado.