Cerca de 70% das pessoas preferem comprar pão por peso Cerca de 70% dos consumidores preferem comprar pão francês por peso, em vez de unidades. A afirmação é feita com base em consulta pública divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). A portaria que determinará como critério único de comercialização do pão francês por peso em todo o País deverá ficar pronta em aproximadamente 20 dias. A partir da publicação no Diário Oficial da União, os estabelecimentos terão um prazo determinado para se adequar ao novo regulamento. O consumidor agora deverá estar atento às balanças e ao desconto da embalagem, alerta o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-sp), vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e ao Inmetro. A pesquisa durou 60 dias, recebendo 740 sugestões favoráveis à venda do pão por peso, 295 por unidade e 6 favoráveis às duas formas.