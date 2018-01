Cerj: cortes de luz começam na segunda A Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ), que atende cerca de 66 municípios, informa que na próxima segunda-feira, dia 3 de setembro, dará início aos cortes no fornecimento de energia dos clientes residenciais que não cumpriram a meta de consumo por dois meses consecutivos. Amanhã a concessionária divulgará o total de consumidores a serem cortados. No entanto, a Cerj já adiantou que este número deve estar em torno de 0,5% do universo de 1,6 clientes atendidos pela empresa, já que é bastante pequeno o número de consumidores que ultrapassaram a meta. Até o momento, a Cerj registra uma redução no consumo de 27,7% no mês de agosto. A decisão da Cerj de iniciar os cortes na próxima semana procurou cumprir as últimas decisões aprovadas, alterando as condições para pedido de revisão de meta. O adiamento dos cortes teve como objetivo evitar o corte do cliente que tivesse direito à revisão da meta de consumo, segundo a Resolução 33 publicada pelo Governo Federal.