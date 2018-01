Cerj define início dos cortes na próxima semana A Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas, informará na próxima semana a data de início dos cortes dos clientes residenciais. A empresa havia informado anteriormente que os cortes de energia seriam efetuados a partir de segunda-feira (20). A mudança aconteceu em razão da Resolução 33, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGCE). Os cortes foram adiados porque esta resolução reabre os prazos para os pedidos de revisão da meta. Assim, a distribuidora teme cometer injustiças. Dos 240 mil consumidores já lidos até o momento, 20 mil estão sujeitos a ter o fornecimento interrompido, de acordo com informação da distribuidora. Até o momento, a Cerj recebeu 2,5 mil novos pedidos de revisão de meta e reativou a Central de Resposta. Os formulários para o pedido de revisão da meta estão disponíveis nas 50 agências da empresa e no site (veja o link abaixo). Pelo correio cartas com aviso de recebimento (AR) devem ser enviadas para Cerj Racionamento, Niterói, RJ, Caixa Postal: 100 31, Cep: 24.001- 970. No mês de agosto, a redução acumulada no consumo na distribuidora é de 27,8%.