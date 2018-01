Cerj informa sobre bônus, corte e revisão A Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), que atende 1,6 milhão de consumidores em cerca de 66 municípios, recebeu 120 mil cartas com pedido de revisão da meta de consumo e já respondeu todas. Deste total, 60% das solicitações foram negadas e 40% aprovadas. As respostas chegarão à casa dos clientes nesta semana, de acordo com informação da empresa. Já o aviso dos cortes chegará nas contas a partir do dia 9 e eles serão realizados 48 horas depois. Dos 1,6 milhão de clientes da empresa, 480 mil já receberam o bônus, de acordo com a Assessoria de Imprensa da Cerj. No entanto, o bônus só é obrigatório para as contas com consumo abaixo de 100 kWh, segundo determinação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGE), e será calculado da seguinte forma: R$ 2 de bônus para cada R$ 1. Já o pagamento aos consumidores na faixa acima de 100 kWh está vinculado ao montante arrecadado com a cobrança de sobretaxa e pode chegar a R$ 1 para cada R$ 1 economizado. Portanto, se não houver arrecadação, não haverá bônus ou, se o montante for pequeno, o valor a ser pago será muito baixo. A Cerj, por exemplo, arrecadou sobretaxa de apenas 57 mil clientes, mas deve dar prioridade às contas de até 100 kWh que consumiram abaixo da meta. A redução de consumo em julho foi de 28,6%.